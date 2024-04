Kjedelig aksje til topps i Europa

En ganske kjedelig aksje, thyssenkrupp, var fredagens største børsvinner i Ftse Euro-indeksen. Aksjekursen steg med godt over 8 prosent, etter at industrikonglomeratet fortalte at en femdel av stålvirksomheten skal selges. Kjøperen er en tsjekkisk milliardær, Daniel Kretinsky. På sikt er målet å gjøre thyssenkrupp Steel finansielt uavhengig, og partene diskuterer allerede et salg på ytterligere 30 prosent.

I USA var Colgate-Palmolive ved firetiden opp med nesten 2 prosent. Tannpasta- og såpeprodusenten overrasket positivt på både topp- og bunnlinjen, med en organisk omsetningsvekst på

10 prosent fra fjorårets første kvartal. For hele året spår ledelsen en økning på 2-5 prosent, mot tidligere antatt 1-4 prosent.

Et av USAs største energiselskaper, Phillips 66, fikk derimot et kursfall på mer enn 4 prosent. Konsernet bommet på analytikernes inntjeningsestimat, tross uventet høye inntekter i første kvartal. Marginene krympet, hovedsakelig grunnet lavere lønnsomhet i oljeraffineriene på Gulfkysten. Svekkelsen skyldes at økt global raffineringskapasitet begrenser drivstoffprisene.

Det gikk verre med Intel, der aksjonærene tapte 11 prosent. Halvlederprodusenten publiserte torsdag kveld sin seneste kvartalsrapport, og den ga grunn til bekymring. Inntjeningen oversteg konsensusestimatet, men den årlige inntektsveksten på 9 prosent skuffet noe. Det som imidlertid skremte mest var guidingen for det inneværende kvartalet. Midtpunktene i ledelsens prognoseintervall var 10 cent per aksje for inntjeningen og 13,0 milliarder dollar for topplinjen, mot ventet henholdsvis 25 cent og 13,6 milliarder dollar. Toppsjefen oppfordret analytikerne og investorene til å fokusere på selskapets langsiktige utsikter, heller enn å henge seg for mye opp i utviklingen i et kvartal eller to.

Intel har en vekt på under 0,4 prosent i S&P 500 og 1,1 prosent i Nasdaq 100, så ingen av disse amerikanske børsindeksene ble mye påvirket av kursfallet. Langt større Alphabet og Microsoft trakk dessuten i motsatt retning, med kursløft på henholdsvis 9 og 3 prosent, i kjølvannet av torsdagens resultatfremleggelser.