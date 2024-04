Bedre enn ventet av Kongsberg Gruppen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15



– Vi har levert et kvartal med vekst og gode resultater. De viktigste nøkkeltallene utviklet seg i den retningen vi har forutsett og vi har, med god ordreinngang og økt ordrereserve, lagt grunnlaget for fortsatt positiv utvikling i årene fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

I rapporten skriver teknologiselskapet at ordreinngangen i første kvartal var på 12,7 milliarder kroner, tilsvarende en book/bill på 1,11. Driftsinntekter var på 11,45 milliarder kroner, mot 9,09 milliarder i første kvartal 2023. Det tilsvarer en oppgang på 26 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 1,82 milliarder kroner opp fra 1,36 milliarder i første kvartal. På forhånd var det ventet en EBITDA på 1,68 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Det gir en EBITDA-margin på 15,9 prosent, en økning fra 14,9 prosent i første kvartal 2023. Driftsresultatet (EBIT) endte på 1,46 milliarder kroner, opp fra 1,02 milliarder kroner for ett år siden, og mot ventet 1,31 milliarder kroner.

Økt kapasitet

Videre står det at Kongsberg Gruppens missildivisjon, som har en ordrereserve på 35 milliarder kroner, vil i løpet av andre kvartal påbegynne overflytting av produksjonen til nye og moderne fasiliteter. Det ble i mars annonsert at det vil investeres ytterligere 640 millioner kroner i økt produksjonskapasitet for missiler.

Denne investeringen skjer med støtte både fra norske myndigheter og EUs ASAP-program som bidrar med henholdsvis 200 millioner kroner og 10 millioner euro av investeringen.

– Behovet for ytterligere økt produksjonskapasitet er nok en bekreftelse på Kongsberg Gruppens ledende posisjon innen sjømålsmissiler. Vi har allerede skalert produksjonen betydelig i eksisterende fasiliteter og med den nye fabrikken vil vi være i stand til å levere større volumer mer effektivt. Dette er nødvendig da vi ser betydelig potensiale utover de kontraktene vi allerede har sikret, sier Håøy.