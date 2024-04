Oslo Børs-noterte Okea overleverte tirsdag plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfeltet Bestla til energiminister Terje Aasland (Ap). De totale investeringene for utbyggingen er anslått til rundt 6,3 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

Bestla skal knyttes til Brage-plattformen, og bidra til å forlenge levetiden til Brage-feltet.

– Det er imponerende å se hvordan selskapene har klart å finne gode løsninger for å etablere en lønnsom utbygging av Bestla. Dette er verdifulle tilleggsressurser også for vertsfeltet Brage, og utbyggingen vil bidra med store verdier til fellesskapet, sier Aasland i pressemeldingen.

Okea børsmeldte tidligere i april at det hadde tatt investeringsbeslutning på feltet, som både Okea og DNO har omtalt som Brasse. Funnet ble påvist i 2016 og skal bygges ut med to brønner som skal knyttes til Brage-plattformen. Det er Aker Solutions og Subsea 7 sammen med OneSubsea som skal gjøre jobben med plattformdekket og subsea-arbeidet. Riggkontraktene er ventet å bli tildelt i andre kvartal i år.

Oppstart i 2027

Planlagt produksjonsstart er første halvår 2027 og de forventede utvinnbare ressursene er beregnet til 24 millioner fat oljeekvivalenter.

Okea og DNO eier 39 prosent av Bestla, Lime Petroleum 17 og M Vest Energy fire. Alle fire er eiere på Brage også, i tillegg til Petrolia Noco.