Siden Russland invaderte Ukraina, har europeiske land jobbet hardt for å gjøre seg uavhengige av russisk gass. Samtidig er Europa i ferd med å gjøre seg avhengige av russisk gjødsel.

Tall fra Eurostat viser at EU importerte dobbelt så mye urea fra Russland i året frem til og med juni 2023 sammenlignet med de 12 månedene før. I inneværende sesong, frem til og med juni, ligger russisk import an til å falle – men ikke mer enn at den holder seg nær historisk høye nivåer.

– Den nye gassen

– Importen av russisk urea til Europa står nå for nesten en tredjedel av den totale importen. Samtidig som europeisk industri utfordres av sanksjoner på råvarer og prispress, får Russland stadig større markedsinnflytelse. Dette utfordrer ikke bare europeisk industri og det grønne skiftet, men kan også bidra til å gjøre europeisk matproduksjon mer sårbar, sa Yara-sjef Svein Tore Holsether da selskapet la frem sine tall for første kvartal i forrige uke.

I et intervju med Financial Times adresserer Holsether nettopp denne økte russiske innflytelsen, slik han har advart mot gjentatte ganger – også i Finansavisen.

– Gjødsel er den nye gassen. Det er et paradoks at målet er å redusere Europas avhengighet av Russland, og nå går vi i søvne og overlater kritisk mat- og gjødselmakt til Russland, sier han til Financial Times.

Billigere energi

Gjødselprisene steg kraftig i kjølvannet av Ukraina-invasjonen i februar 2022, siden sanksjoner begrenset tilgangen på naturgass – en hovedingrediens for nitrogengjødseltyper som urea. Dette rammet europeiske bønder økonomisk, mens eksempelvis afrikanske bønder sluttet å bruke gjødsel helt – noe som gikk utover avlinger og forverret en global matkrise.

NYTT PRESSMIDDEL: For Russlands president Vladimir Putin. Foto: NTB

Siden har gjødselprisene falt i takt med gassprisene, men Yara-sjefen påpeker overfor avisen at europeisk gjødselindustri fortsatt sliter med konkurransen fra russisk mat- og gjødselseksport som er unntatt vestlige sanksjoner.

– Russiske gjødselprodusenter nyter godt av lavere energikostnader. De har færre bærekraftsrestriksjoner og produserer derfor mer klimagassutslipp, fortsetter Holsether.

Pressmiddel

Yara-sjefen mener at Moskva kan bruke dominansen i gjødselmarkedet som politisk pressmiddel, akkurat som med energi.

– Når du produserer et produkt som er så viktig for matproduksjonen, er det et kraftig verktøy. Og jeg tror det vil være naivt å tro at det på et tidspunkt ikke vil bli brukt til politiske formål, sier han, og minner overfor Financial Times om hva som skjedde da gjødselprisene tok av etter Russlands Ukraina-invasjon.

– Europa har høyere betalingsevne enn det globale sør. Brukes dette (som pressmiddel), er det igjen de fattigste som vil betale den høyeste prisen, legger Holsether til.