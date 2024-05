Circa er en storskalaprodusent av et plattformmolekyl som muliggjør produksjon av sikrere, mer bærekraftige og verdifulle biobaserte kjemikalier som brukes av svært mange bransjen. Nå har Circa Group og Ixom Operations inngått en samarbeidsavtale for å utvikle markedet for Cyrene i Australia og New Zealand. Det fremgår av en melding i dag.

Samarbeidet tar sikte på å utvikle virksomheten i regionen gjennom Ixom-kanaler og til slutt inngå en leverings- og distribusjonsavtale.

«Ettersom markedsforholdene har endret seg betydelig i retning av lønnsomhet på kort sikt fremfor rask oppskalering på bekostning av kortsiktig lønnsomhet og kontantstrøm, tar ledelsen og styret i Circa grep for å gjenspeile denne endringen i forretningsplanen og finansieringen av Resolute», heter det i børsmeldingen som kom tidligere denne uken.

Circa Group vil trenge 5-10 millioner euro i ytterligere finansiering under den nye forretningsplanen, der ny egenkapital virker mest sannsynlig. Selskapet er i dialog med flere tredjeparter og forventer å få større oversikt over den eksterne finansieringen i løpet av tredje kvartal 2024. Men dette ser ikke ut til å bekymre aksjonærene. Aksjekursen er ned nesten 80 prosent det siste året. Nå er det fredagsrally i Circa Group.