Ny kontrakt sender aksjen rett opp

HAV Group er tildelt en kontrakt for utstyrsleveranser til det norske verftet Havyard Leirvik. Kontrakten er verdt mer enn 200 millioner kroner, opplyses det i en melding mandag.

Kontrakten er gitt til HAV-gruppens virksomhetsområde for energidesign og smarte kontrollsystemer, og konsernets kontraktspart er Norwegian Electric Systems, der HAV eier 100 prosent.

Flere detaljer oppgis ikke på nåværende tidspunkt, men HAV Group vil komme med ytterligere detaljer senere.

Opplysningene som oppgis, er imidlertid nok til å sende HAV Group-aksjen opp 10 prosent på Euronext Growth mandag formiddag.

Kurshoppet gir HAV Group en markedsverdi på drøyt 340 millioner kroner.

Resultatfall i fjor

HAV Group omtaler seg som en leverandør av teknologi og tjenester for maritim og marin industri. I fjor omsatte konsernet for 617,1 millioner kroner, mot 621,8 millioner året før. Ordinært driftsresultat endte på minus 7,9 millioner, etter et overskudd på 2,0 millioner i 2022.

Resultatfallet ble i årsrapporten forklart med generelt lavere aktivitetsnivå.

Ved årsskiftet hadde konsernet imidlertid en ekstern ordrereserve som var 25 prosent høyere enn ett år tidligere, noe som ifølge konsernsjef Gunnar Larsen «reflekterer både et bedre marked og konkurransefortrinnet vårt».

«Denne ordrereserven gir oss god visibilitet for 2024,» sa han i en melding i slutten av april, i forbindelse med fremleggelsen av årsrapporten for 2023.