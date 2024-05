Oppgang for Volvo og Buffett

Stemningen i Europas aksjemarked var utmerket mandag, etter fredagens elendige jobtall fra USA. Investorene mener den skuffende sysselsettingsveksten i april øker sannsynligheten for at Fed kutter styringsrenten flere ganger i år. Ved firetiden var Euro Stoxx-indeksen opp med 0,5 prosent.

Volvo Car-kursen steg med rundt 2 prosent, da det ble kjent at selskapet solgte 65.838 biler i forrige måned. Tallet var opp med 27 prosent på et år, og skyldtes hovedsakelig høy etterspørsel i Europa. Elbilmodellen EX30 var særlig populær.

Berkshire Hathaway-kursen var derimot nær uendret. Buffett-konsernet la lørdag frem tall for første kvartal, og regnskapet viste blant annet en kontantbeholdning på rekordhøye 188 milliarder dollar. Enkelte tolker dette som et tegn på at amerikanske aksjer nå er så dyre at «Orakelet fra Omaha» ikke lenger klarer å finne gode kjøpsmuligheter. Buffett selv viste til en mangel på investeringer med «svært lite risiko» og stor oppside.

Paramount Global ga mer grunn til jubel, med en kursrekyl på 4 prosent. Mediekonglomeratet har startet forhandlinger om et salg til Sony og investeringsfirmaet Apollo Global Management. Samtaler med en annen potensiell kjøper, Skydance Media, kollapset før helgen, og samme dag stupte aksjekursen 7 prosent.

Robinhood var opp med rundt 2 prosent, selv om USAs finanstilsyn kontaktet handelsplattformen med bekymringer rundt håndteringen av kryptovalutaer. En risiko er at Robinhood må legge ned eller begrense denne delen av virksomheten. Meldingen forårsaket et umiddelbart fall i verdien av flere digitale valutaer, men mandag ettermiddag var fallet hovedsakelig reversert.

For øvrig la Spirit Airlines frem tall for første kvartal. Som ventet svekket topplinjen seg med 6,2 prosent fra fjorårets første kvartal, men underskuddet ble likevel verre enn antatt. Den amerikanske lavprisaktøren skyldte på dårlig vær, flytrafikkrelaterte forsinkelser og driftsmessige problemer på Haiti. I tillegg slet Spirit med uvanlig lav tilgang på fly, grunnet «flaskehalser». Spirit-kursen sank med 7 prosent.