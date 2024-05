SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Hexagon Composites rapporterte en omsetning på 1.083 millioner kroner for første kvartal 2024, ned fra fjorårets 1.130 millioner. EBITDA endte på 77 millioner kroner, ned fra 83 millioner i fjor.

Selskapets driftsresultat ble mer enn halvert og endte på på 8,7 millioner kroner i første kvartal 2024, mot et driftsresultat på 21,3 millioner kroner i samme periode året før. Det er en nedgang på nesten 60 prosent.

– Hexagon Agilitys Mobile Pipeline-virksomhet leverte rekordresultater for åttende kvartal på rad, og veide opp for et svakere kvartal for de andre virksomhetene, sier Jon Erik Engeset, konsernsjef i Hexagon Composites.

Etterspørselen etter naturgasslastebiler ventes å øke fra andre halvdel av 2024 med den nye 15-liters motoren som blir bredt tilgjengelig. Fortsatt vekst ventes også i Mobile Pipeline-virksomheten, hovedsakelig drevet av økt produksjon av fornybar naturgass. Hexagon Agility's kapasitetsutvidelsesprogram er planlagt for å støtte opp under sterk vekst gjennom 2025 og videre.

Selskapet er på vei til å oppfylle sine mål for 2025 med en omsetning på mer enn 6 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 15 prosent.