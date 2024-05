Scana-datteren PSW Power & Automation har ifølge en børsmelding sikret en vesentlig kontrakt for leveranse av moduler av typen E-house.

Scana omtaler kontrakten som av vesentlig størrelse, noe selskapet definerer å være mellom 50 og 150 millioner kroner.

– Denne kontrakten sikrer en verdifull ordrereserve for selskapet og bekrefter vekstmarkedet vi står i innen elektrifiseringsprosjekter, sier daglig leder Eirik Sørensen i PSW Power & Automation.

Selskapet skriver videre at leveransen blir en den av et nødsstrømssystem for flere datasentre i Norge.

Prosjektet vil starte umiddelbart og det er planlagt levering fra tredje til fjerde kvartal i år.

I slutten av 2021 kjøpte Scana opp PSW Group for 455 millioner kroner. Industriselskapet har hatt en solid kursoppgang siden starten av fjoråret, hvor aksjen er opp 116 prosent på Oslo Børs.

Meldingen om den nye kontrakten kommer før selskapet legger frem tall for første kvartal. Etter planen vil tallene offentliggjøres torsdag 16. mai.