Utsetter igjen

Rec Silicon fikk et resultat før av- og nedskrivinger, EBITDA, på minus 31,5 millioner dollar i første kvartal 2024. Det er ned fra et tap på 23 millioner samme periode i fjor.

Omsetningen kom inn på 42,1 millioner dollar i kvartalet og sendte driftsresultatet til minus 36,8 millioner dollar. Resultatet før skatt endte med et tap på 40,5 millioner dollar.

Kontantbeholdningen falt med 69,8 millioner dollar til 101,1 millioner hovedsakelig på grunn av gjenopptagelsen av prestisjeprosjektet Moses Lake.

Selskapet forventer nå første leveranse fra anlegget i slutten av andre kvartal 2024. Tidligere har selskapet justert forventning fra først i slutten av første kvartal eller tidlig i andre kvartal, til i løpet av andre kvartal.

– Vi var skuffet over at vi ikke nådde vårt mål om første leveringsdato, og vi forblir absolutt fokusert på dette viktige målet for selskapet vårt, aksjonærene våre, kundene våre og omleggingen av produksjonsverdikjeden tilbake til USA, kommenterer sjefen, Kurt Levens.

Selskapet opprettholder fortsatt at anlegget vil være i full drift innen utgangen av året.

«Ytterligere nedskrivinger og avsetninger vil sannsynligvis være nødvendig hvis anlegget ikke oppnår full kapasitet», heter det i rapporten.

