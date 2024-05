Hydros nye toppsjef tar umiddelbart grep

Norsk Hydros nye konsernsjef, Eivind Kallevik, gjør endringer i selskapets konsernledelse når han nå tiltrer sin nye stilling, opplyses det i en børsmelding.

Hanne Karine Simensen, som frem til nå har vært leder for Commercial i Hydro Aluminium Metal, tar over som konserndirektør i Hydro Aluminium Metal etter Kallevik selv.

Konserndirektør for Corporate Development og konstituert konserndirektør for økonomi og finans, Trond Olaf Christophersen, blir nå finansdirektør på permanent basis.

Kari Ekelund Thørud, leder for eierskapsstyring i Hydro Energy, erstatter Arvid Moss som konserndirektør i Hydro Energy fra 1. juli. Moss går dermed ut etter 16 år i Hydros konsernledelse, men fortsetter som styreleder i Hydro Rein.

Ser økt etterspørsel

Norsk Hydros strategiske retning frem mot 2030 ble lansert på selskapets kapitalmarkedsdag i slutten av 2023, og handler i hovedsak om vekst, verdiskaping og bærekraft.

I tillegg vil sterk kontroll over Hydros kostnadsposisjon og kontinuerlige forbedringstiltak fortsatt være grunnleggende for selskapet. Det påpekes i meldingen at dagens svakere markedsforhold ikke endrer på at Hydro på lengre sikt ser økt etterspørsel etter aluminium, og mot 2030 forventes etterspørselen etter lavkarbonaluminium å øke raskere enn den generelle etterspørselsveksten.

– Vi har ambisiøse mål om fortsatt forbedring frem mot 2030, samt kommersielle mål. Vi vil ikke kunne investere videre, skape verdier og levere på bærekraft med mindre vi kontinuerlig styrker vår kostnadsposisjon og lønnsomhet, sier den ferske Hydro-sjefen i en kommentar.