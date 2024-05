I slutten av april la den australske gruvegiganten BHP Group inn et bud på 31,1 milliarder pund for Anglo American, men dette ble blankt avslått. Budet på 25,08 pund pr. aksje var 31 prosent over Anglo-sluttkurs 23. april.

Tirsdag i forrige uke la BHP inn et nytt og forbedret bud 15 prosent høyere enn det første, men også dette har blitt avslått, melder selskapet mandag. Budet priser til Anglo til rundt 34 milliarder pund (tilsvarende 465 milliarder norske kroner).

Avvist – igjen

Det forbedrede budet inkluderte fortsatt betingelsen om at Anglo må selge ut sin virksomhet i Sør-Afrika, en struktur Anglo har avvist.

AVSLÅTT IGJEN: BHP Group, ledet av Mike Henry. Foto: Bloomberg

Presset er dermed på Anglo for å vise aksjonærene hvordan selskapet kan levere merverdier på egen hånd, mens BHP må vurdere om de skal komme tilbake med et tredje bud. Bloomberg påpeker at begge partenes toppsjefer er på en konferanse i Miami denne uken.

– BHP la frem et revidert forslag til Anglo American-styret vi tror sterkt vil være en vinn-vinn-situasjon for BHP og Anglo American-aksjonærer. Vi er skuffet over at dette andre forslaget har blitt avvist, sier BHP-sjef Mike Henry ifølge en pressemelding mandag.

Ute etter kobber

Hvis et oppkjøp realiseres, vil det sammenslåtte selskapet sitte på rundt 10 prosent av verdens produksjon av kobber – et metall ansett som kritisk for å få til energiovergangen.

Kobber er eksempelvis en sentral innsatsfaktor i produksjonen av elbiler, strømnett og vindturbiner, og BHP/Anglo-sammenslåingen vil bidra med ytterligere konsolidering i en sektor der aktører kjemper om tilgangen til metallet.

– Kobber ser ut til å være «juvelen i kronen» for BHPs Anglo-bud, sa porteføljeforvalter Todd Warren hos Tribeca Investment Partners til CNBC etter at første bud ble kjent. Tribeca eier aksjer i begge selskapene.

Flere beilere

Samme dag uttalte Todd Warrens Tribeca-kollega Ben Cleary til Reuters at Anglo «nå åpenbart er veldig i spill.»

– Det er sannsynligvis rom for andre å blande seg inn. Dette kommer til å sette fyr hele sektoren, sa han.

Før helgen meldte Australian Financial Review at Rio Tinto også har vurdert å legge inn et bud på Anglo American, i en sak Rio Tinto selv avslo å kommentere.

Videre hevdet to kilder overfor Reuters tidligere denne måneden at også råvaregiganten Glencore ser på muligheten for gjøre et fremstøt, noe som i tilfellet kan utløse en budkrig.

Anglo American faller mandag ettermiddag 0,9 prosent i London, mens BHPs London-noterte aksjer var omtrent uendrede.