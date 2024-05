Anglo American splitter opp. Planen er å selge eller fisjonere ut diamantvirksomheten De Beers, den sør-afrikanske platinavirksomheten og kullgruvene, går det frem av en pressemelding tirsdag.

DIAMONDS NOT FOREVER: Anglo American vil kvitte seg med diamantvirksomheten De Beers. Foto: NTB

Meldingen kommer dagen etter at selskapet avslo det andre budet fra australske BHP Group – et bud som priset Anglo til rundt 34 milliarder pund (tilsvarende 465 milliarder norske kroner).

Fokus på kobber

London-noterte Anglo vil nå fokusere på kobber, jernmalm og gjødsel. Nettopp kobbervirksomheten ble av analytikere karakterisert som «juvelen i kronen» for BHP Group og basis for deres oppkjøpsinteresse.

Et sammenslått BHP/Anglo ville ha sittet på rundt 10 prosent av verdens produksjon av kobber, et metall ansett som kritisk for å få til energiovergangen.

Kobber er eksempelvis en sentral innsatsfaktor i produksjonen av elbiler, strømnett og vindturbiner, og BHP/Anglo-sammenslåingen vil bidra med ytterligere konsolidering i en sektor der aktører kjemper om tilgangen til metallet.

Intenst press

Etter de to avslåtte budene var Anglo-sjef Duncan Wanblad ifølge Financial Times under intenst press for å stake ut en kurs for selskapet hvis det skal stå på egne ben.

SATSER PÅ KOBBER: Her fra Anglo Americans kobbergruve El Soldado i Chile. Foto: NTB

– Disse grepene representerer de mest radikale endringene for Anglo American på flere tiår, og vil gi en radikalt enklere virksomhet som vil levere bærekraftig verdiskapning, sier han i en kommentar.

Anglo melder tirsdag også at investeringene i Woodsmith, det britiske prestisjeprosjektet som tar sikte på å bygge en enorm gruve som skal produsere en hittil uprøvd gjødseltype, jekkes kraftig ned. I stedet for én milliard dollar i året innen 2027, vil bare 200 millioner dollar bli brukt neste år – og ingenting i 2026.

Kostnadskutt

Videre lover Anglo å kutte 800 millioner dollar i årlige kostnader, i tillegg til allerede varslede kutt på én milliard dollar.

Anglo røper ikke så mye om hvor kostnadsbesparelsene skal komme fra, men «må vurdere organiseringen av arbeidsstyrken globalt for å realisere mulighetene for de ansatte» – og sikre at selskapet leverer på den nye strategien.

Anglo American faller tirsdag formiddag 1,7 prosent til kurs 26,60 pund i London. Til sammenligning lød BHPs andre bud på 27,53 dollar pr. aksje.