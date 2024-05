Produsenter av våpen og forsvarsutstyr er i medvind, og tyske Rheinmetall la tirsdag frem et driftsresultat fra videreført virksomhet på 134 millioner euro. Dette er over 60 prosent opp fra 83 millioner euro i første kvartal 2023.

Inntektene steg fra 1.363 til 1.581 millioner euro, tilsvarende 16 prosent topplinjevekst for produsenten av Leopard-stridsvognen.

Den sterke inntjeningsveksten er likevel godt under FactSet-konsensus, som pekte mot et driftsresultat på 148 millioner euro.

Ordrebok eser ut

Berenberg-analytikere skriver ifølge Reuters i et notat at utsatte leveranser av lastebiler og ammunisjon hemmet inntjeningen i kvartalet, men også at dette etterslepet kan bli tatt igjen i løpet av andre halvår.

Ordrene renner inn i takt med at vestlige regjeringer styrker forsvaret og fyller opp sine lagre etter å ha sendt betydelige mengder til Ukraina i deres krig mot Russland. Rheinmetalls ordrebok sto ved utgangen av første kvartal i 40,2 milliarder euro, 43 prosent opp fra samme tid i fjor.

«Aksjen kan falle på en svakere inntjening enn ventet, men vi er kjøpere på denne svakheten», skriver Berenberg-analytikerne videre ifølge nyhetsbyrået.

Høy sesongfaktor

Reuters påpeker at sesongfaktoren typisk er høy for våpenprodusenter, ettersom de største kundene er regjeringer som ofte betaler sent grunnet lange innkjøpsprosesser.

RAKETTVEKST: I inntjeningen for tyske Rheinmetall, som produserer stridsvognen Leopard 2. Foto: NTB

– Over 40 prosent av årlig salg ventes å komme i fjerde kvartal, sa Rheinmetalls finansdirektør Dagmar Steinert ifølge nyhetsbyrået på en telefonkonferanse hvor 2024-guidingen på rundt 10 milliarder euro i inntekter ble bekreftet.

2024 kan dermed bli det første året Rheinmetall passerer 10 milliarder euro i inntekter, noe som vil være opp fra 7,2 milliarder euro i fjor. Selskapet guider videre 14-15 prosent driftsmargin – noe som i så fall vil være opp fra 12,8 prosent i 2023 og 8,5 prosent i første kvartal.

– Vi er godt i rute til å oppnå våre årlige vekstambisjoner. Et høyt antall land trenger Rheinmetall, nå og i fremtiden, for å møte den kraftige veksten i etterspørselen etter militært utstyr. Høyvolum rammeavtaler sikrer oss en god ordrebok og kapasitetsutnyttelse over en lengre periode, sier toppsjef Armin Papperger i en kommentar.

Nye oppkjøp?

Han sikter da eksempelvis mot fondet på 100 milliarder euro Tyskland satte opp som en følge av Ukraina-krigen for å støtte Kyiv og modernisere sitt eget forsvar. Papperger ser for seg at Rheinmetall kan forsyne seg med rundt en tredjedel av denne potten.

ÅPEN FOR OPPKJØP: Finansdirektør Dagmar Steinert i Rheinmetall. Foto: NTB

Samtidig varslet finansdirektør Steinert tirsdag at Rheinmetall fremdeles er åpne for ytterligere oppkjøp, eksempelvis i USA. Det tyske konsernet kjøpte i august i fjor den spanske ammunisjonsprodusenten Expal Systems, og ifølge Papperger går integrasjonen «smidig fremover.»

Rheinmetall faller 3 prosent til 519,80 euro på Frankfurt-børsen tirsdag ettermiddag, men det er verdt å merke seg at aksjen har mer enn femdoblet seg siden Russland gikk inn i Ukraina i februar 2022.