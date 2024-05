Bewi fikk en justert EBITDA på 19 millioner euro i første kvartal 2024, sammenlignet med 28 millioner euro i samme periode året før.

Nettosalget i kvartalet var 244 millioner euro (296), mens EBITDA var 20 millioner kroner (27). Nettoresultatet ble -8 millioner euro (-1).

– Selv om vi ikke er fornøyd med resultatene for kvartalet, er vi veldig glade for å se at markedet har tatt seg opp i andre kvartal, også utenfor den normale sesongen, sier Christian Bekken, adm. direktør i BEWI.

«Nedgangen i salget forklares hovedsakelig av lavere volumer, stort sett fra lavere aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg førte lavere råvarepriser til lavere salgspriser», skriver selskapet.

EBITDA-marginen ble 8 prosent i kvartalet, mot 9,1 prosent samme periode året før. Den justerte EBITDA-marginen var 7,6 prosent, mot 9,5 prosent.

Selskapet hadde rundt 43 millioner euro i tilgjengelige kontanter og kreditter ved utgangen av første kvartal 2024.

Gode utsikter

Så langt i andre kvartal har volumene forbedret seg.

De makroøkonomiske indikatorene viser tegn til bedring, ettersom sentralbankene vurderer å redusere rentene i lys av avtakende inflasjon.

– Når markedet henter seg inn igjen, er vi godt posisjonert til å dra nytte av økt etterspørsel. Med investeringer allerede gjort, kan volumene øke uten store kostnadsøkninger, noe som fører til en merkbar styrking av marginene, sier Bekken.