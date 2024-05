Budet fra BHP Group ble lagt frem for styret i Anglo American den 20. mai, ifølge en melding. Totalt skal budet være på rundt 38,6 milliarder pund (525 mrd. nok), hvor hver Anglo American-aksje verdsettes til 31,11 pund.

Løpet er imidlertid ikke helt kjørt for BHP, som sier at de nå vil gå inn i forhandlinger med Anglo American. De håper å komme til en løsning innen syv dager.

Offentliggjøringen av budet kommer timer før utløpet av perioden hvor BHP må bestemme seg for å enten stå ved budet og forhandle, eller trekke seg unna og ikke komme tilbake med et nytt før det har gått seks måneder. Det er britiske regler for overtagelse som gjelder, skriver Bloomberg.

Anglo American har akseptert en utvidelse av budets gyldighetsperiode til 29. mai. Skulle budet gå gjennom vil det være et av de største oppkjøpene på mange år innenfor gruvedrift.

Det er andre gang Anglo American har avslått BHPs bud. Det siste budet var på 465 milliarder.