Ikke selg Renault!

Torsdag stupte Dow Jones-indeksen 605 punkter, mer enn noen gang siden mars 2023, og fredag fulgte Europa-børsene etter. Ved firetiden var Stoxx 600 ned med 0,4 prosent.

Renault-aksjen steg likevel med rundt 4 prosent, delvis fordi UBS endret sin anbefaling fra «selg» til «nøytral». Kursmålet ble samtidig jekket opp fra 31 til 50 euro, skarve 21 cent mer enn det aksjen ble handlet for kort tid før børsslutt fredag.

Dagen før ble det kjent at det franske bilkonsernet skal kjøpe tilbake opptil 2 millioner egne aksjer innen 8. juni, samt at produksjonen i Spania blir økt fra 300.000 til 500.000 biler per år. Begge deler signaliserer optimisme, og Renault-kursen er allerede opp med 51 prosent på et år.

Stemningen i det franske næringslivet generelt er mindre oppløftende. En indeks basert på Insees spørreundersøkelser endte opp på 99 i denne måneden, og var dermed uendret fra april. Det langsiktige snittet er imidlertid 100, og i midten av 2021 var vi helt oppe i 115. I mai var sysselsettingen og tjenesteytende sektor relative lyspunkter, med målinger på henholdsvis 102 og 101.

I USA snakkes det stadig om hvor «resilient», det vil si motstandsdyktige, både forbrukerne, bedriftene, arbeidsmarkedet og økonomien generelt er. Fredag ble inntrykket tilsynelatende bekreftet av statistikk som viste en 0,7 prosent månedlig vekst i bestillinger av varige goder i april. På forhånd var et fall på 0,8 prosent ventet.

Bak kulissene var det imidlertid mer «smoke and mirrors» enn reell magi. Veksten i mars ble nemlig revidert ned fra 2,6 til 0,8 prosent. Utrolig nok er hele ni av de seneste 14 målingene blitt nedjustert i etterkant, og nedjusteringene har typisk vært mye større enn oppjusteringene. Et annet aber er at ordrene faktisk sank fra mars til april, dersom man ekskluderer en 15 prosent økning i bestillinger av militært utstyr.