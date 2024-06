Dårlige tider for elbilinvestorer

Etterspørselsveksten i det nordamerikanske og europeiske elbilmarkedet dabber av, samtidig som konkurransen mellom de ulike produsentene blir stadig tøffere. Dette bidro til at Nios New York-noterte aksjer var ned med 8 prosent torsdag ettermiddag. I det seneste regnskapskvartalet var inntektene 7 prosent mindre enn et år tidligere, mot ventet 4 prosent, og dessuten tapte produsenten overraskende mye penger. Ledelsens guiding for andre kvartal var imidlertid godt over konsensusestimatet.

Mer realistiske forventninger har i det seneste året bidratt til kraftige kursfall for de fleste elbilprodusentene. Nios børsverdi har krympet med 38 prosent i perioden, mens Rivian og BYD har tapt henholdsvis 23 og 7 prosent. Selv Tesla, som lenge ble regnet som et lyspunkt i sektoren, har fått en nedtur på 22 prosent.

Ved firetiden torsdag var Lululemon-kursen derimot opp med 3 prosent. I det seneste regnskapskvartalet overrasket sportsklærkjedens topp- og bunnlinje positivt, hovedsakelig fordi forventningene var svært lave. I hovedmarkedet Latin- og Nord-Amerika ble omsetningsveksten null, på en sammenlignbar basis, og dessuten skuffet ledelsens inntjeningsestimat for andre regnskapskvartal. På den positive siden ser Lululemon for seg bedre markedsforhold mot slutten av året.

For øvrig senket Den europeiske sentralbanken sin styringsrente med et kvart prosentpoeng, for første gang siden 2019. Grepet var ventet, og ESB unnlot å signalisere den videre rentebanen. Kuttet ble forklart med avtagende konsumprisvekst og bedre inflasjonsutsikter.

Paradoksalt tilføyde ESB at inflasjonsmålet neppe vil nås før godt inn i neste år. I tillegg ble prognosen for i år og neste år oppjustert til henholdsvis 2,5 og 2,2 prosent i snitt, mens kjerneinflasjonen angivelig skal bli henholdsvis 2,8 og 2,2 prosent. Markedet tolket alt dette som et tegn på at eurosonens pengepolitikk kan bli noe mer «haukete» enn tidligere antatt, og følgelig steg både eurokursen og lange tyske renter. Torsdag ettermiddag var de fleste europeiske børsindeksene likevel noe opp.