Da Linda Nyquist-Evenrud ble konsernsjef i Kongsberg Automotive (KOA) i fjor sommer, var hun krystallklar på at hovedprioriteten var å gjenvinne lønnsomheten. Selv om inntektene i andre kvartal falt fra 225 til 209 millioner euro, bedret driftsresultatet seg fra minus 12,5 millioner til positive 6,5 millioner euro. Resultatet ble snudd fra et tap på 21,7 millioner euro i fjor til et overskudd på 3,7 millioner i år.

Den frie kontantstrømmen i kvartalet endte på negative 4,4 millioner, mot positive 4,8 millioner samme kvartal i fjor.

Nå nedjusterer selskapet guidingen for 2024. Inntektsmålet på mellom 830 og 880 millioner euro nedjusteres til mellom 790 og 830 millioner. Driftsresultatet nedjusteres til mellom 28 og 35 millioner euro, fra tidligere 34 og 44 millioner euro. Når det gjelder ordreinngangen for året, løftes estimatene fra en tidligere book-to-bill på 1,2 til nå 1,5.





Kongsberg Automotive (Mill. Euro) 2.kv. 2024 2.kv. 2023 Driftsinntekter 209,3 224,5 Driftsresulktat 6,4 −12,5 Resultat før skatt 5,5 −19,2 Resultat etter skatt 3,7 −21,7

