Resultatsmell for REC Silicon

Ved utgangen av andre kvartal hadde REC en kontantbeholdning på 37,6 millioner dollar, ned fra 101,1 millioner dollar fra utgangen av første kvartal i år.

Gigantisk låneforfall om to år

Samtidig hadde selskapet gjeld på 313,5 millioner dollar, hvorav 300 millioner forfaller innen 2026. I tillegg meldte REC forrige uke at det var inngått en avtale med største aksjonær Hanwha om et kortsiktig lån på 25 millioner dollar.

«Det aller meste av Moses Lake-relaterte investeringskostnader er nå bak oss, men det trengs trolig ytterligere finansiering før selskapet får positiv fri kontantstrøm», heter det i oppdateringen fra Arctic.

Under torsdagens kvartalspresentasjon avviste imidlertid selskapet dette, og uttalte at ny egenkapital ikke vurderes som et alternativ for øyeblikket.

– Vi overvåker situasjonen akkurat nå med tanke på hvor mye gjeld vi trenger å ta på oss, i form av alternativer for brofinansiering. Vi vil kommunisere mer på dette dersom det blir behov for det, opplyses det under presentasjonen.

Stuper på Oslo Børs

Gjentatte utsettelser har bidratt til et tøft år på Oslo Børs for silisiumprodusenten, som er ned over 40 prosent så langt i år. Dagens kvartalsrapport gir heller ingen lettelser for REC, og aksjen stuper over ti prosent.

Tror på kursdobling

REC Silicon gjentok i rapporten at de venter første skipning fra Moses Lake i midten av september. Dette understreker Arctic Securities i en oppdatering. Men de ble overrasket over hvor mye selskapet tapte i kvartalet.

Arctic opererer for øyeblikket med en kjøpsanbefaling og kursmål 17 kroner.

Meglerhuset spår altså kursdobling for aksjen, som etter den skuffende kvartalsrapporten handles til under 8 kroner.

OPTIMISTISK: Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities spår kursdobling etter resultatsmellen i andre kvartal. Foto: Anne Granberg

«Forutsatt at den eksisterende planen gjennomføres med suksess, reflekterer dagens aksjekurs en langsiktig silisiumpris i tråd med minimumsprisen i avtalen med Hanwha. Dermed er potensialet for både fremtidige prisforbedringer og fremtidige salg til silisiumanodeselskaper ikke tatt i betraktning», skriver Stenslet.