Northvolt-eiere i diskusjon om redningsplan

Torsdag ettermiddag skrev Finansavisen om svenskenes batterifyrtårn, Northvolt, som kan være historie om ikke et skattekrav på 287 millioner svenske kroner betales. Selskapet har tatt opp store offentlige lån, samlet sett skal det være 88 milliarder kroner.

Northvolt forsøker nå å forhandle med både eiere og banker, som er långivere, for å finne en vei ut av knipen de befinner seg i, ifølge SvD. En kilde som den svenske avisen har vært i kontakt med, hevder at to av eierne i Northvolt denne uken skal ha interne møter i sine investeringskomiteer. Dette indikerer at det foreligger et konkret forslag til diskusjon.

Pensjonsselskapet AMF, som er Northvolts niende største eier, har gjennom pressesjef Jens Söderblom uttalt at:

«Vi fører nå diskusjoner om en mulig løsning direkte med de berørte partene. Vi har dessverre ikke mulighet til å kommentere innholdet i eller utfallet av disse samtalene på dette stadiet»

Flere av de største eierne i Northvolt har også uttalt at det «jobbes med en løsning» og at «diskusjoner og forhandlinger pågår».