Ytterligere to endringer i CO2-kompensasjonsordningen godkjent

Prisgulvet erstattes av et kompensasjonstak på 7 milliarder kroner i året. Esa vurderer at dette ikke bryter med EØS-reglene for statsstøtte.

De godkjenner også et krav om at støttemottakere skal investere minst 40 prosent av støtten de mottar i energieffektiviserings- eller utslippsreduserende tiltak.

Esa har godkjent endringer i ordningen i flere omganger.