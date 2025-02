Analytiker Jeppe Baardseth i Arctic Securities gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 390 kroner for Yara i forkant av fremleggelsen av selskapets resultat for fjerde kvartal 7. februar.

Baardseth venter et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 521 millioner dollar, tett på konsensusestimatet på 523 millioner dollar. Markedsfundamentene er sterke, men konkurransen om volum øker, spesielt med India som har gått inn i markedet to ganger på kort tid, skriver han.

Global gjødselsforsyning forblir stram, med begrenset eksport fra Kina, lav urea-produksjon i Iran og europeisk kapasitet på omtrent 75 prosent. Det forventes videre at Yara vil foreslå et ordinært kontantutbytte på 10 kroner pr. aksje for 2024.

Analysefakta Aksje: Yara Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 390 (390)

Arctic har gjort mindre oppjusteringer i sine estimater for 2025-26, blant annet grunnet høyere gjødselpriser og valutamedvind, delvis motvirket av økte gasskostnader. Justert resultat pr. aksje er nå estimert til 1,90 dollar for 2024, 3,50 dollar for 2025 og 3,50 dollar for 2026.

Yara har ifølge Baardseth underprestert i forhold til konkurrentene, hovedsakelig på grunn av eksponeringen mot europeiske gasspriser og investeringer i ren ammoniakk. Arctic forventer at selskapet vil prioritere aksjonæravkastning og effektivisere prosjektporteføljen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.