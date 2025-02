KOA: Begrensede negative effekter av straffetoll

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive (KOA), hvor Arne Fredly er største eier, falt kraftig etter at Donald Trump i helgen meldte om straffetoll på import til USA.

Mandag endte aksjen ned 9,43 prosent, mens den i går fortsatte nedturen ytterligere 1,43 prosent til 1,51 kroner. Siden nyttår har KOA-aksjen falt 21,72 prosent.

Lørdag signerte Trump en presidentordre for å innføre 25 prosent toll på meksikanske og kanadiske varer, samtidig som det innføres 10 prosent toll på en rekke kinesiske varer. Mandag ble implementeringen av de nye satsene på varer fra Mexico og Canada utsatt i 30 dager, mens de nye tollsatsene på import fra Kina har trådt i kraft.

Nå melder KOA at de ser begrensede negative effekter av de nye tollsatsene.

«I likhet med de andre i industrien vil KOA søke full kompensasjon for økte tollsatser fra sine kunder, for å inndrive eventuelle ekstra kostnader pålagt av disse tariffene. Også med mindre enn full kundekompensasjon vil virkningen av nye tariffer være begrenset», heter det.

Basert på nåværende kjøpsvolumer, estimeres de økte tollsatsene til å utgjøre om lag 2 millioner euro, tilsvarende omtrent 23,3 millioner kroner, for selskapet i hele 2025.

Flere anlegg

KOA har i dag to produksjonsanlegg i Mexico, hvor produktene sendes til USA og andre steder i Mexico. I Canada har selskapet et mindre anlegg, men dette leverer primært til en lokal kanadisk kunde.

I USA har KOA tre produksjonsanlegg, som hovedsakelig selger til amerikanske kunder.

«Basert på informasjonen som er tilgjengelig til dags dato, er alt av materialer og komponenter hentet av KOA fra Kina til de amerikanske anleggene underlagt økte tollsatser. I tillegg er materialer levert til KOA-anlegg i USA av amerikanske leverandører, som igjen har underleverandører fra Kina, underlagt økte tollsatser», skriver selskapet.

De påpeker også at potensielle tollsatser for eksport fra Mexico til USA vil måtte vurderes når regelverket for dette blir fullt kjent. Basert på nåværende informasjon, er selskapets vurdering at den negative effekten vil være ganske begrenset siden materialer og komponenter under midlertidig import til Mexico fra USA er unntatt.

– Det er viktig å merke seg at dette ikke er en utfordring som KOA står overfor alene, det er en utfordring for den globale bilindustrien. KOA har ambisjon om å få dekket eventuelle ekstrakostnader knyttet til pålagte tariffer – å overføre kostnadene til kundene våre betyr til syvende og sist at kjøretøyene vil bli dyrere. Vi ser en risiko for at høyere bilpriser vil senke den samlede markedsetterspørselen, noe som vil påvirke KOAs ordrebøker negativt