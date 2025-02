Kongsberg Gruppens ordrereserve med eksplosiv vekst

– Vår utbyttepolitikk tilsier at vi skal ha stabilt eller økende utbytte. Styret foreslår derfor et ordinært utbytte på 10 kroner per aksje, som er en økning på 3 kroner fra fjorårets nivå. I lys av den sterke resultatutviklingen foreslår vi et ytterligere utbytte på 12 kroner. Det samlede utbyttet på 22 kroner per aksje gjenspeiler også de positive utsiktene for selskapet, sier styreleder Eivind Reiten.

Kongsberg Gruppen (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 13.909 11.936 Driftsresultat 1.739 1.273 Resultat før skatt 1.893 1.390 Resultat etter skatt 1.472 1.125

Alle bidro

Kongsberg Defence & Aerospace hadde driftsinntekter på 5,5 milliarder kroner i fjerde kvartal, tilsvarende en vekst på 10 prosent. Det var på linje med forventningene.

«En stor del av veksten i kvartalet var drevet av økt aktivitet på missilprosjekter. Leveranser av våpenstasjoner til det amerikanske CROWS-programmet fortsatte i høy takt, og det var også god aktivitet knyttet til missilleveranser,» skriver Kongsberg Gruppen i kvartalsrapporten.

Kongsberg Maritime hadde driftsinntekter på nesten 6,9 milliarder kroner, opp hele 23 prosent fra samme periode i 2023. Analytikerkorpset ventet til sammenligning en topplinje på 6,4 milliarder kroner.

«Det var høy aktivitet i leveranser til både eksisterende flåte og nye fartøy. Økningen i leveranser til nye fartøy i kvartalet er blant annet drevet av leveranser til LNG-transportfartøy. Ordreinngangen fra dette fartøyssegmentet har vært solid over lengre tid, og forretningsområdets teknologileveranser har en sterk posisjon i dette segmentet,» heter det i kvartalsrapporten.

Kongsberg Discovery bidro med driftsinntekter på 1,2 milliarder kroner, mens Kongsberg Digital hadde 514 millioner kroner i topplinje. Begge forretningsområdene var litt svakere enn ventet.

Ikke bekymret for USA

– Hvordan er utsiktene for 2025?

– Det ser bra ut. Vi vet at 35 milliarder kroner av ordrereserven skal leveres i 2025. I tillegg har vi en god del løpende forretninger som ikke blir registrert i ordrereserven og et ettermarked som stadig blir større. Det er jo et greit fundament å starte året på, sier Håøy.

– Det er mye snakk om Donald Trump og støyen rundt ham. Blir Kongsberg Gruppen påvirket?

– Vi har i over 100 år hatt et veldig godt forhold til USA. Vi har god dialog med våre kunder der og med myndighetspersoner. USA vet dessuten at vi er en partner de kan stole på, gjennom blant annet kjøp av strategisk viktig luftvernutstyr og missiler. Det amerikanske markedet er vi derfor ikke så veldig bekymret for, sier Håøy.