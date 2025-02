Resultatnedgang for Yara

–Yara leverer sterk underliggende drift med rekordhøye produksjonstall og rekordlav skadeforekomst. Dette markerer en viktig milepæl i vårt kontinuerlige arbeid for å gjøre Yara til et enda sikrere og mer robust selskap. Vi har også god fremdrift i vårt arbeid med å redusere kostnader og investeringer, og har i 2024 redusert kostnadene med 90 millioner dollar, kommenterer konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.





Yaras driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda), og eksklusive spesielle poster, endte på 519 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var en nedgang fra 576 millioner dollar i samme kvartal året før. Selv om konsernsjefen mener den underliggende driften var sterk, var resultatet også marginalt svakere enn forventningene på 523 millioner dollar.

Godt posisjonert

Ifølge kvartalsrapporten ble kvartalsresultatet påvirket av flere effekter som ikke har innvirkning på selskapets kontantstrøm.

«Dette inkluderer valutatap, nedskrivninger og oppgjør av pensjonsordning, som totalt utgjør 430 millioner dollar før skatt. En sterkere amerikansk dollar fører til valutatap på Yaras gjeldsposisjoner i amerikanske dollar, men en sterkere amerikansk dollar er fundamentalt positivt for Yara, ettersom nitrogenmarginer globalt er i dollar,» skriver selskapet.

Yara (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 3.419 3.598 Driftsresultat −3 276 Resultat før skatt −292 309 Resultat etter skatt −290 246

Videre fremkommer det at en kombinasjon av strengere kapitaldisiplin og bedre markedsutsikter, gjør at Yara er godt posisjonert for å øke lønnsomheten og underliggende kontantstrøm, noe som igjen kan finansiere lønnsomme vekstprosjekter og øke aksjonæravkastningen.

– Å skape verdi for aksjonærene er Yaras første prioritet, og vår kapitalallokering er alene basert på målet om langsiktig verdiskaping. Ved å prioritere vår kjernevirksomhet og forretningsområdene med høyest avkastning, vil vi sikre at Yara er godt rustet for fremtiden, sier Holsether.

Styret foreslår et utbytte på 5 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2024. Det er langt mindre enn forventningene på 11 kroner pr. aksje.