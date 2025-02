Svakere enn ventet fra Norske Skog

Gjelden øker

I løpet av kvartalet økte selskapets netto rentebærende gjeld med 400 millioner kroner til 4,1 milliarder. Egenkapitalandelen ved årsslutt var på 37 prosent.

Norske Skog-aksjen korrigerte markert ned i fjor høst på grunn av overskridelser ved Norske Skog Golbey. Nedturen startet for alvor da ABG Sundal Collier-analytiker Martin Melbye i fjor høst var ute med en analyse der han skrev at selskapets gjeld begynner å bli «ukomfortabel høy». Like etterpå sa SpareBank 1 Markets-analytiker Ole-Petter Sjøvold at markedet priser inn at Norske Skog vil bryte sine lånebetingelser.

«Vi tror også at de vil bryte den ene betingelsen om at ebitda for de seneste tolv månedene skal være på minst 400 millioner kroner», sa han til Finansavisen.

Da Norske Skog la frem tredjekvartalstall i midten av oktober, viste det seg at nettogjelden hadde økt fra litt under 3 milliarder kroner til over 3,7 milliarder kroner i løpet av den seneste tremånedersperioden.

«Gjelden vil fortsette å stige litt til. Det gjenstår cirka 30 millioner euro, eller 340 millioner kroner, i investeringer før Golbey er ferdig», sa konsernsjef Drangsland den gangen.

Økte leveranser

Ifølge kvartalsrapporten økte Norske Skogs leveranser i fjerde kvartal 2024, der økningen i leveranser av avispapir veide opp for mindre nedganger i magasinpapir og emballasjepapir.

«Markedene for råvarer og energi, som er viktige for både produksjon av publikasjonspapir og emballasjepapir, forventes å forbli usikre. I løpet av fjerde kvartal nådde energikostnadene noe høyere nivåer. Kostnaden for massevirke har økt, men situasjonen forblir håndterbar,» opplyser selskapet.

Videre står det at prisene på returpapir viser tegn til stagnasjon og til og med nedgang i fjerde kvartal, og at nivået på innsatskostnader og etterspørselen etter papir vil fortsette å påvirke papirprisene i Europa.

«Både publikasjonspapir- og emballasjepapirmarkedene har en viss overkapasitet, og kapasitetsreduksjoner er nødvendige for å stramme inn markedene. Industrien forventes å ha en utnyttelsesgrad under det historiske gjennomsnittet inntil kapasiteten reduseres. Norske Skog er i stand til å opprettholde en høyere utnyttelsesgrad enn bransjegjennomsnittet,» hevder Norske Skog.