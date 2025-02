Norske Skog selger Australia-fabrikk for 190 mill.

Kjøper er Boyer Capital, og det er ventet at transaksjonen blir gjennomført i løpet av første kvartal 2025.

– Vi er veldig glade for å avslutte vår velordnede exit fra Australasia med salget av Boyer-fabrikken. Diskusjonene med David Marriner og Boyer Capital har pågått en stund, og vi tror de representerer den ideelle eieren for både å fortsette produksjonen av publikasjonspapir og å utvikle industriområdet for fremtidige aktiviteter, kommenterer konsernsjef Geir Drangsland i Norske Skog

Han sier videre at Norske Skog nå fullt ut vil fokusere på å få til en vellykket opptrappingen av emballasjeproduksjonen i franske Golbey og fullføring av BCTMP-studien ved Saugbrugs-fabrikken.

I Norske Skogs kvartalsrapport, som også kom fredag, står det at Norske Skog produksjonskapasitet etter dette salget vil være på 1,3 millioner tonn.