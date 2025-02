SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15



– Resultatet er solid, men det er ingen stor overraskelse. Det mest imponerende er den sterke kontantstrømmen. Jeg hadde forventet noe av dette, ettersom de signerte flere store kontrakter mot slutten av året, men kontantstrømmen var langt bedre enn ventet, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets om kvartalstallene til Kongsberg Gruppen.

Ved utgangen av fjerde kvartal var ordrereserven på 128 milliarder kroner, noe som er 44 prosent høyere enn for et år siden. Ifølge estimater innhentet av Bloomberg var forventningene blant analytikerne på 119 milliarder kroner.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var 44,8 milliarder kroner, mot 31,5 milliarder kroner i 2023. Dette ga en book/bill i kvartalet på 3,22. Analytikerne ventet en ordreinngang på 35 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

– Ordreinngangen overgikk forventningene betydelig, og det er et solid tall. Likevel blir det viktig å høre hva selskapet sier under presentasjonen. Spørsmålet nå er om veksttakten begynner å avta, eller om de kan opprettholde det sterke momentet. Det får vi ikke noe klart svar på i selve rapporten, så vi må vente og se hva ledelsen sier under presentasjonen, sier Lyngvær.

Les også Kongsberg Gruppens ordrereserve med eksplosiv vekst Kongsberg Gruppen økte ordrereserven med 44 prosent til 128 milliarder kroner i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet 119 milliarder kroner.

– Noen usikkerhetsmomenter

På bakgrunn av de solide resultatene i 2024 og konsernets sterke balanse foreslår styret et utbytte på 22 kroner pr. aksje, hvorav 10 kroner er ordinært utbytte og 12 kroner foreslås som ekstraordinært utbytte.