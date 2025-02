Det svinger rundt Norske Skog om dagen. For en uke steg aksjen 27 prosent etter at papirprodusenten meldte at 540 millioner forsikringskroner var på vei. Denne fredagen var tiden kommet til å rapportere fjerdekvartalstall, og det gikk ikke like bra.

Norske Skogs overskrift i kvartalsrapporten var «Håndtering av utfordrende markeder», og markedet syntes tydeligvis at det ble løst på en dårlig måte. Kort tid etter at Oslo Børs åpnet var Norske Skog-aksjen ned 16,2 prosent til 19,59 kroner.

– Underliggende drift kom inn godt under forventingene, sier Pareto-analytiker Marcus Gavelli om kursfallet.

Norske Skog (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 2.666 3.195 Driftsresultat −353 627 Resultat før skatt −470 588 Resultat etter skatt −745 482

I fjerde kvartal leverte selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på kun 33 millioner kroner. Det var over 60 millioner kroner svakere enn ventet og ned fra 88 millioner kroner året før.

Overskuelig fremtid

Norske Skog er i ferd med å sluttføre et gigantisk prosjekt som skal omdanne avis- og magasinpapirproduksjon til ny emballasjeproduksjon. Hele prosjektet vil koste nærmere 4 milliarder kroner.

Når fabrikkene i Østerrike og Frankrike er kommet i full produksjon, har selskapet tidligere guidet at denne virksomheten vil gi en ebitda på mellom 70–80 millioner euro. For tre og et halvt år siden sa imidlertid daværende konsernsjef Sven Ombudstvedt at resultatet blir minst det dobbelte med daværende marginer.

Siden den gang har imidlertid emballasjemarkedet kollapset. På fredagens presentasjon sa konserndirektør Even Lund at ebitda-målet på 70–80 millioner euro ikke ville blitt nådd med dagens priser.

– Denne rapporten viser at den underliggende kontantstrømmen sannsynligvis vil forbli svak i overskuelig fremtid. Vi forventer at konsensusestimatet for ebitda vil komme ned med minst 5 prosent for 2025, sier Gavelli.



SVAK RAPPORT: Pareto-analytiker Marcus Gavelli. FOTO: Iván Kverme

Ebitda-forventningene for inneværende år var på 688 millioner kroner før rapporten. For neste år ventes det en ebitda på 982 millioner kroner.

Solgte ny fabrikk

Norske Skog-aksjen har vært veldig svak siden i fjor sommer som følge av stadig svakere inntjening og overskridelser i emballasjeprosjektet. Det har ført til at gjelden har skutt i været. I løpet tredje kvartal økte den fra 3,1 milliarder kroner til 3,7 milliarder, og i årets siste kvartal med nye 400 millioner kroner til 4,1 milliarder.

Kombinasjonen av økt gjeld og svak inntjening har ført til spekulasjoner om at Norske Skog må ut i markedet for å hente ny egenkapital. Forrige ukes melding om forsikringspenger reduserte denne risikoen. Fredag meldte Norske Skog også om salget av sin eneste gjenværende papirfabrikk i Australia – Norske Skog Boyer – for rundt 190 millioner kroner.

Denne fabrikken leverte en negativ ebitda på 81 millioner kroner i 2024.

– Dette salget er selvfølgelig også positivt ettersom det vil styrke likviditeten ytterligere i første kvartal, men vi ser fortsatt for oss at nettogjelden vil forbli høy ut 2026, sier Gavelli.