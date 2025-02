– Vi må fokusere på hva vi kan påvirke, og jeg er spesielt godt fornøyd med at vi leverer nok et kvartal med rekordhøy produksjon. Dette skjer dessuten i en lite optimal periode der vi har kjørt fabrikkene våre opp og ned for å tilpasse oss den krevende energisituasjonen, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til Finansavisen.

Han var dessuten fornøyd med at Yaras fabrikker aldri har vært mer energieffektive, at selskapet har nådd sine mål om utslippsreduksjoner, at kostnadskuttprogrammet går som planlagt og at utsiktene for 2025 er lyse.

Dette var imidlertid ikke nok til å blidgjøre markedet, som sendte Yara-aksjen ned nesten 6 prosent til 314,40 kroner en halv time før Oslo Børs stengte fredag.

Les også – Aksjen begynner å bli veldig billig Etter to år med kursfall, har det på kort tid kommet to positive Yara-analyser. – Veldig attraktiv aksje, mener analytiker Ole-Petter Sjøvold, som igjen har en kjøpsanbefaling på gjødselgiganten.

– Kursfallet er større enn det jeg hadde sett for meg. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) var litt svakere enn ventet, noe som isolert sett ikke bør være så farlig. Men når Yara i tillegg har en del negative engangseffekter, som gjør at de ender opp med en negativ bunnlinje i kvartalet, bidrar det til å forsterke kursfallet, sier analytiker Niclas Gehin i DNB Markets.

OVERREAKSJON: Mener analytiker Niclas Gehin i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Skuffende utbytte

Yaras ebitda, eksklusive spesielle poster, endte på 519 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var en nedgang fra 576 millioner dollar i samme kvartal året før, men bare 4 millioner dollar lavere enn forventningene, ifølge Infronts estimater.