Forlenger med bussgigant etter halvering på børs

Hexagon Purus har forlenget en avtale med en ledende europeiske bussprodusent for levering av hydrogentanker til transittbusser, opplyser selskapet etter Oslo Børs' stengetid fredag.

Med forlengelsen løper avtalen til 2028.

Selskapet tilføyer at deres neste generasjons Type 4-hydrogenlagringssystemer vil bli produsert ved anlegget i tyske Kassel.

Halvert allerede

Hexagon Purus-aksjen endte fredag på 2,88 kroner, etter en oppgang på 0,7 prosent.

Den er imidlertid nær halvert allerede i år, mye grunnet et resultatvarsel i forrige måned. Dette var andre gang på tre måneder at selskapet måtte melde at tidligere mål ikke nås.

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss reagerte med å kutte kursmålet fra 6,50 til 2,50 kroner og nedjustere anbefalingen fra hold til selg, og pekte på tre årsaker: Donald Trump, emisjonsfrykt og et elendig marked.

Torsdag omtalte Finansavisen at analytiker Elliott Jones i Danske Bank har kuttet kursmålet for Hexagon Purus fra 12 til 7 kroner, men gjentatt en kjøpsanbefaling. I en analyse påpekte han at worst-case-scenarioene er priset inn.