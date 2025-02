Endúr har inngått avtaler om å kjøpe Total Betong, Igang Totalentreprenør og Habto Holding med datterselskapet Hab Construction, samt en majoritet i Propoint Survey for totalt 1.020 millioner kroner, kommer det frem i en børsmelding mandag morgen.

Oppkjøpet ventes å gi inntekter på ytterligere 2,75 milliarder kroner for fjoråret, og en ordrereserve på 6 milliarder kroner.

Transaksjonen er finansiert med vederlagsaksjer til en verdi av 550 millioner kroner og 470 millioner kroner i kontanter, gjennom refinansiering av gjeld og en emisjon på minst 300 millioner kroner.

Emisjonen er fulltegnet av SalMar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap, Kverva, til en kurs på 72,00 kroner stykke, mot en provisjon på 3 prosent som utbetales i aksjer.

– En langsiktig investering

På grunnlag av dette vurderer Endúr en emisjon som også åpner for andre investorer, og hvor det er avtalt at Kverva vil få en minimumsallokering på 250 millioner.

«Den endelige størrelsen og tidspunktet for en slik privat plassering vurderes», heter det.



I tillegg har Kverva avtalt å kjøpe over 500.000 aksjer fra største eier Artec Holding og 166.667 aksjer fra Bever Holding for 72,00 kroner pr. aksje, forutsatt at emisjonen gjennomføres, tilsvarende rundt 50 millioner kroner.

Valgkomiteen i Endúr vil foreslå for generalforsamlingen at Børge Klungerbo, investeringsdirektør i Kverva, velges som styremedlem.

– Dette representerer en betydelig og langsiktig investering for Kverva, sier Klungerbo.

Rekordhøy omsetning

3 minutter før oppkjøpet ble kjent, la selskapet frem tall for fjerde kvartal. Det viste en rekordhøy omsetning på 775 millioner kroner, 18 prosent over samme periode i fjor. Resultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 61,3 millioner, mot 38,7 millioner i 2023.

– 2024 var et år med solide resultater totalt sett, og vi er veldig fornøyde med å avslutte året på en høy note. Fjerde kvartal viste fremgang på praktisk talt alle viktige finansielle nøkkeltall, kommenterer adm. direktør Jeppe Raaholt.

Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet en omsetning på 779 millioner.