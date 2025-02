Fredag presenterte Yara sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på mer enn syv prosent. Selskapet fikk et ebitda-resultat, eksklusive spesielle poster, på 519 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 576 millioner dollar i samme periode i fjor.

I kvartalspresentasjonen understreket ledelsen at resultatet i fjerde kvartal 2024 ble påvirket av flere effekter som ikke har innvirkning på selskapets kontantstrøm.

Nå rykker både Danske Bank og SEB ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen.

Danske Bank-analytiker Elliot Jones kutter kursmålet fra 405 til 400 kroner samtidig som han understreker at tiden er inne for å kjøpe aksjen, mens SEB-analytiker Magnus Rasmussen gjentar sitt kursmål på 400 kroner.

Danske Bank

Jones innrømmer at tallene var svake, men velger likevel å fokusere på en solid drift, kostnadsbesparelser på 90 millioner dollar det siste året og positive markedsforhold. Konklusjonen er at investeringscaset er uforandret etter kvartalspresentasjonen.

«Vi forstår investorenes bekymringer rundt utbyttenivåene, men forventer at selskapet vil være laserfokusert på kostnadsdisiplin og reduksjon av arbeidskapitalen fremover. Derfor vil det ikke overraske oss om ytterligere utbytter annonseres på kort til mellomlang sikt», skriver Jones i sin analyse.

SEB

Rasmussen trekker frem økt usikkerhet som hovedgrunnen til fredagens markante kursfall.

«Fjerdekvartalstallene var kun litt skuffende, men aksjekursen falt syv prosent på grunn av bekymringer for økte investeringer (capex) i amerikanske prosjekter for ren ammoniakk, forsterket av et lavt utbytte. Imidlertid bør sterke fundamentale forhold i nitrogenmarkedet bidra til økt inntjening fremover», skriver SEB-analytikeren i analysen.

Mandag omsettes aksjen for 308,70 kroner, ned 0,5 prosent.