For snart tre uker siden kom Hexagon Purus med et resultatvarsel som sendte aksjen ned 24 prosent. Selskapets opplyste den gangen at målet om 50 prosent vekst i fjor ikke ble nådd fordi enkelte kunde­leveranser var blitt forskjøvet fra 2024 til 2025.

Siden de viktigste tallene fra fjerde kvartal ble kjent sammen med resultatvarselet, var det ikke ventet all verdens med leven på fjerdekvartalspresentasjonen tirsdag. Men der tok markedet feil. Midt på dagen var Hexagon Purus-aksjen ned nye 27,8 prosent til 2,14 kroner.

Hexagon Purus (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Totale inntekter 396 365 Driftsresultat −517 −181 Resultat før skatt −670 −187 Resultat etter skatt −667 −185

– Hexagon Purus' kortsiktige markedsutsikter er svakere enn det vi så for oss, spesielt når det gjelder hydrogensegmentet. Dette er mer alvorlig enn at noen prosjekter har sklidd over fra 2024 til 2025, som resultatvarselet i januar indikerte, sier Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen.

SVAKE UTSIKTER: Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen. FOTO: Iván Kverme

Dropper guiding

Hexagon Purus har flere ben å stå på. Deres hovedprodukt var lenge komposittanker til hydrogen, men selskapet har de seneste årene også begynt å levere komplette batteripakker til nyttekjøretøy. Innenfor dette området har selskapet meldt om flere milliardkontrakter, men også store kanselleringer.

Så sent som i oktober i fjor sa konsernsjef Morten Holum at han ventet en omsetningsvekst på minst 50 prosent i 2025. I 2024 ble fasiten nesten 1,9 milliarder kroner.

«Med det vi har sagt om omsetningen i år, og de nye vekstmålene for neste år, blir omsetningen i 2025 på litt over 3 milliarder kroner. Analytikernes konsensus har vært på litt over 4 milliarder kroner,» sa han.

Men etter at president Donald Trump har varslet mindre støtte til fornybare prosjekter i USA, er budskapet nå:

– Den økte usikkerheten gjør at vi ikke ønsker å gi en guiding før visibiliteten er bedre, gjentok Holum flere ganger på presentasjonen.