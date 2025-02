Fredag presenterte Yara sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på mer enn syv prosent. Selskapet fikk et EBITDA-resultat, eksklusive spesielle poster, på 519 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 576 millioner dollar i samme periode i fjor.

I en analyse fra Citi skriver analytiker Sebastian Satz at kursfallet på fredag virker overdrevet, gitt at den operative utviklingen var i tråd med forventningene.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: Citi

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 370 (360)

Han påpeker at resultat pr. aksje var svakere enn ventet på grunn av restruktureringskostnader, samtidig som nedgangen i utbytte ikke bidro positivt. Likevel beskriver han utsiktene på kort sikt som lovende, med bakgrunn i lavere nitrogenimport til USA, lave urealagre i India og betydelig reduserte kinesiske eksportvolumer.

Satz bemerker også at investeringsbeslutningen for de amerikanske anleggene for ren ammoniakk er utsatt fra andre halvår 2025 til første halvår 2026.

Citi oppjusterer sitt anslag for EBITDA-resultatet i 2025 til 2,2 milliarder dollar, noe under konsensus på 2,3 milliarder dollar, ettersom første halvår ventes å bli påvirket av høye gasskostnader. Basert på høyere estimater hever Citi kursmålet fra 360 til 370 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 315,50 kroner, opp 0,9 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.