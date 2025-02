Argeo vil hente 150 millioner

Argeo har lansert en rettet emisjon der selskapet vil hente rundt 150 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding. Pareto Securities og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

Antallet aksjer som utstedes og tegningskursen i emisjonen vil bli fastsatt i løpet av bokbyggingsperioden.

Argeos hovedaksjonær, Christen Sveaas' Kistefos, vil tegne seg for sin prorata-andel i emisjonen, som tilsvarer cirka 30 millioner kroner.

Innkjøp til fireårskontrakt

Midlene som hentes, vil blant annet bli brukt til å finansiere kjøp av utstyr til et fartøy som ligger an til å vinne en fireårskontrakt i Brasil. Kontrakten gjelder inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

I tillegg vil de bli brukt til å kjøpe geoteknisk utstyr som skal styrke selskapets tjenestetilbud i lengre rammeavtaler, samt til generelle selskapsformål.

Argeo-aksjen steg onsdag 2,3 prosent til 11,84 kroner. Det gir en kursoppgang på 21,3 prosent siden årsskiftet – men et fall på 32,0 prosent det seneste året.

Kraftig resultatfall – i minus

Argeo kommer også med en driftsoppdatering i forbindelse med kapitaljakten. Offshoreselskapet opplyser at inntektene i fjerde kvartal 2024 var på 5 millioner dollar, ned fra 23 millioner dollar kvartalet før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) oppgis til minus 5,7 millioner dollar, etter et overskudd på 5,4 millioner dollar i tredje kvartal.

Pr. 31. desember hadde Argeo en fast ordrereserve på 14 millioner dollar for virksomhet som ventes å bli utført nå i første kvartal 2025.

Den samlede ordrereserven, inkludert kontrakter der selskapet er i sluttfasen i forhandlingene, estimeres til 190 millioner dollar.

Peker på tidligere tall

Med en estimert ebitda-margin på 30 prosent, estimerer selskapet en ebitda-ordrereserve på 57 millioner dollar. Dette overstiger selskapets nettogjeld på 44,6 millioner dollar.

Selskapet understreker at det tror ebitda-resultatene i andre og tredje kvartal i fjor, da inntjeningen var på henholdsvis 4,2 og 5,4 millioner dollar, er mer representativt for 2025 enn resultatet for fjerde kvartal 2024.

På bakgrunn av dette estimerer Argeo en annualisert «run-rate» på cirka 20 millioner dollar.

Etter planen skal Argeo offentliggjøre regnskapene for fjerde kvartal og 2024 torsdag 27. februar.