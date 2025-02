Til tross for at inflasjonen og et høyt rentenivå påvirket driften, styrket Tine den finansielle posisjonen til gruppen i fjor.

Konsernet kan vise til en vekst i både salgsinntekter og -volum. Salgsinntektene til Tine endte på 28,3 milliarder kroner i 2024. Det er en vekst på 6,7 prosent sammenlignet med året før.

FORNØYD: Tines konsernsjef Ann-Beth Freuchen. Foto: TINE

– Det hvite gullet

Til tross for en krevende start på året, hvor melkemangel og økt import av skummetmelkpulver skapte utfordringer, har etterspørselen etter meieriprodukter fortsatt å øke. Proteinrike produkter og nye kostholdsråd har styrket melkens posisjon, noe som har bidratt til vekst innen smaksatt melk og matlagingsprodukter.

– Det hvite gullet har en god posisjon, sier konsernsjef Ann-Beth Freuchen.

Driftsresultatet var 2,1 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder året før. Resultat før skatt endte på 1,9 milliarder kroner, mot 1,4 milliarder i 2023.

Årsresultatet forbedret seg med 43 prosent, fra 1,2 milliarder til 1,7 milliarder kroner.

Tine (Mill. kr) 2024 2023 Omsetning 28.711 26.926 Driftsresultat 2.084 1.425 Årsresultat 1.740 1.214 Etterbetaling 1.438 1.014

– Årsresultatet viser at vi har hatt vekst både i volum og verdi gjennom 2024. Igjen: Det kommer ikke av seg selv. Det starter med kvaliteten på råvaren, sier styreleder Marit Haugen.