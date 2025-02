Etter at Elkem for tre uker siden varslet at silikonvirksomhet er til salgs, har flere analytikere oppjustert sine kursmål og anbefaling. Onsdagens kvartalspresentasjon til silikon- og silisiumprodusenten viste at det kanskje var noe forhastet.

Kort tid etter at konsernsjef Helge Aasen hadde startet sin presentasjon var nemlig aksjen ned over 8 prosent.

HARDT STRAFFET: Konsernsjef Helge Aasen i Elkem. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– Jeg synes et så stort kursfall er litt strengt, sier analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets.

Han viser til at Elkem leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1.161 millioner kroner, mens det var ventet 1.145 millioner kroner, ifølge Infronts estimater.

Elkem (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 8 498 8 131 Driftsresultat 360 −111 Resultat før skatt 97 −351 Resultat etter skatt −7 −440

Har steget mye

– Riktignok var alt under ebit-linja en del svakere enn ventet, men det skyldtes først og fremst spesielle poster og engangseffekter, samt noe høyere avskrivninger i silikonvirksomheten. Det som kan ha skuffet markedet er Elkem-ledelsen uttalelser om krevende markeder, som blant annet innebærer at silisiumproduksjonen på Island reduseres og at det gjennomføres vedlikeholdsarbeid i Norge, sier Sjøvold.

Siden Elkem lanserte silikonsalget har dessuten aksjen steget nesten 3 kroner til tirsdagens sluttkurs på 22,54 kroner. Reaksjonen onsdag kan derfor henge sammen med den sterke kursutviklingen før tallslippet, ifølge Sjøvold.

– Det kan også ha vært forventninger om økt klarhet rundt silikonsalget, samt klarere svar fra ledelsen rundt hva provenyet skal brukes på. Dessuten reagerte nok heller ikke markedet positivt på at det gjenværende i Elkem, og da primært silisiumdivisjonen, presterer dårligere enn ventet.

Beste på lang tid

SpareBank 1 Markets-analytikeren mener likevel at oppmerksomheten bør rettes mot silikonvirksomheten, som skal selges. På presentasjonen svarte konsernsjef Aasen ja på spørsmålet om det allerede er aktører som har meldt sin interesse.