Resultatet før skatt fra videreført virksomhet lander dermed på minus 650 millioner kroner, mot 805 millioner kroner i underskudd i fjerde kvartal 2023.

For helåret 2024 landet inntektene på 4.877 millioner kroner, opp fra 4.526 millioner kroner året før. Veksten ble i hovedsak drevet av rekordhøy aktivitet i Mobile Pipeline- og Fuel Systems-virksomhetene. EBITDA gikk fra 366 til 637 millioner kroner.

Investeringen i Hexagon Purus (38 prosent eierandel) vil etter alt å dømme spolere bunnlinjen i første kvartal også, ettersom aksjen er ned drøye 60 prosent hittil i 2025. Dette skyldes ikke minst kollapsen i kjølvannet av kvartalsrapporten tidligere denne uken. Aksjen stupte nesten 30 prosent.

Et tøffere grønt regime under USAs nye president Donald Trump gir utsikter til betydelig omsetningssvikt, og i rapporten varslet Purus store nedskrivninger og oppsigelser av opptil 15 prosent av de ansatte.

Ser vendepunkt i USA

Inn i 2025 ser Hexagon Composites et fortsatt svakt nordamerikansk fraktmarked i første halvår.

«Med den forventede oppgangen i fraktmarkedet og økt tilgjengelighet av nordamerikanske X15N naturgass-lastebilplattformer i tredje kvartal, forventer vi et sterkt andre halvår», går det frem av rapporten.

Selskapet guider en EBITDA på 640-740 millioner kroner av en omsetning på 4,9-5,3 milliarder kroner for det som karakteriseres som overgangsåret 2025. Forventningen er at antallet nye naturgassbrukere vil øke jevnt i takt med økende ordrestørrelser gjennom året. For tredje og fjerde kvartal er prognosen EBITDA-marginer på henholdsvis 15 og 17 prosent.

Selskapet ser i årene fremover for seg at globale utslippsmål og mer konkurransedyktig naturgass (RNG/CNG) vil løfte volumene for Mobile Pipeline- og Fuel Systems-virksomhetene, og viser til forventninger om en vekst i naturgassdrevne lastebiler i Nord-Amerika på 10-gangeren innen 2030.

Hexagon Composites hevder i rapporten å være i «pole position» til å få med seg noe av den veksten fra 2025 og fremover.