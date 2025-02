SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Kitron, et skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene konnektivitet, elektrifisering, industri, medisinsk utstyr og forsvar/luftfart, la torsdag frem resultatene for fjerde kvartal 2024.

Tallene viser driftsinntekter på 160,6 millioner euro, og et driftsresultat (EBIT) på 11,8 millioner. Lønnsomheten, uttrykt som EBIT-margin, ender på 7,3 prosent.

– Selv om resultatene for fjerde kvartal fortsatt gjenspeiler det svakere markedet, viser de også effekten av restruktureringsarbeid og en ordrereserve i jevn bedring, uttaler selskapet.

Ordrereserven endte på 472 millioner euro. Dette er tredje kvartal på rad med en økende ordrereserve, en trend som har fortsatt inn i 2025.

Kitron: (Mill. euro) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 160,6 199,1 Driftsresultat (EBIT) 11,8 18,0 Resultat før skatt 10,3 16,9 Resultat etter skatt 4,9 12,3 Kitron

I januar 2025 vokste ordrereserven videre til 505 millioner euro.

Kitrons omsetning for fjerde kvartal var 160,6 millioner euro. Dette kan sammenlignes med 199,1 millioner i fjerde kvartal i fjor og 145,1 millioner i tredje kvartal i år. Markedssektoren som gjorde det best, var forsvar/luftfart.

Driftsresultatet (EBIT) for fjerde kvartal var 11,8 millioner euro. Dette kan sammenlignes med 18,0 millioner i fjerde kvartal i fjor og 10,7 millioner i tredje kvartal i år.