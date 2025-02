Deutsche Bank: Kjøp Norsk Hydro – begrenset tollrisiko

I en aluminiumsoppdatering fra Deutsche Bank skriver analytiker Liam Fitzpatrick at president Trump nylig har uttalt at han planlegger å innføre en tollsats på 25 prosent på all aluminiumimport til USA fra 12. mars. Dette kan få betydelige konsekvenser for innenlandske premier og handelsstrømmer.

For Norsk Hydro, som har en betydelig virksomhet innen ekstrudering og gjenvinning i USA, vurderer Fitzpatrick at effekten av tollsatsene i seg selv vil være begrenset. Selskapets amerikanske virksomhet står for 23 prosent av konsernets inntekter og over 15 prosent av normalisert ebitda. Selskapet har en global gjenvinningskapasitet på 2,4 millioner tonn pr. år og en ekstruderingskapasitet på 1,3 millioner tonn pr. år, hvorav henholdsvis 1,1 millioner tonn og 0,6 millioner tonn er lokalisert i Nord-Amerika.

Videre kjøper Norsk Hydros amerikanske virksomhet mesteparten av sine råvarer innenlands, noe som demper direkte tollrisiko. Høyere premier og LME-priser overføres i stor grad til kundene, og selskapets resirkuleringsvirksomhet kan til og med dra nytte av økte premier på innenlandsk skrapmetall.

Fitzpatrick vil følge med på eventuelle unntak eller forsinkelser i tollinnføringen, og Deutsche Bank forventer mer innsikt i konsekvensene ved Norsk Hydros kvartalsresultater senere denne uken (fredag). Kjøpsanbefalingen gjentas, kursmålet er ukjent.