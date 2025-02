Børsfavoritt kollapser etter elendig guiding

Alle de åtte analytikerne som følger Hexagon Composites har en kjøpsanbefaling med et gjennomsnittlig kursmål på litt over 61 kroner. Det begynner imidlertid å bli langt opp dit etter at selskapet har hatt en grusom start på 2025.

Mesteparten av årets kursfall kan imidlertid tilskrives de stadig dårligere utsiktene til datterselskapet Hexagon Purus. Da hydrogenselskapet la frem kvartalstall tidligere denne uken, og aksjen stupte 28,5 prosent, falt også Hexagon Composites over 10 prosent.

Torsdag var det Hexagon Composites tur til å legge frem kvartalstall, og det gikk ikke spesielt mye bedre.

Den nye konsernsjefen, Philipp Schramm, guidet nemlig at inntektene i år vil havne på mellom 4,9 og 5,3 milliarder kroner. Det betyr i praksis at veksten i selskapet har stoppet opp, siden omsetningen i 2024 endte på 4,9 milliarder.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ventes dessuten å bli mellom 640 og 740 millioner kroner i 2025, opp fra 637 millioner kroner i fjor.

Kraftige nedjusteringer

«Midtpunktet i EBITDA-guidingen er 23 prosent lavere enn konsensus og 29 prosent under vårt estimat. Vi venter derfor en kraftig nedjustering av estimatene,» skriver analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo i DNB Markets i en analyse.

KRAFTIG NEDJUSTERING: Analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Kort tid etter at Oslo Børs åpnet var Hexagon Composites-aksjen ned 12,6 prosent til 31,25 kroner, og hittil i år ned over 30 prosent. Det kreves dermed en kursdobling for å komme opp til analytikernes kursmål, som helt sikkert vil komme kraftig ned etter torsdagens kvartalsrapport.

«Selv om aksjen har utviklet seg svakt en stund, venter vi en negativ reaksjon i dag. Vi mener imidlertid at et nytt kursfall er en god kjøpsmulighet,» hevder SEB-analytiker Anders Rosenlund.