Og våpnene skal være USA-produsert, ifølge Bloombergs kilder. På den måten skal det også gagne USA å støtte Ukraina.

De russiske eiendelene som stegvis har blitt fryst siden invasjonen av Ukraina skal ha en verdi på rundt 300 milliarder dollar, noe som tilsvarer om lag 3,4 billioner kroner. Nå vil Ukraina at eiendelene ikke bare skal fryses, men også konfiskeres, hvor inntektene skal gå til innkjøp av våpen til Ukraina til bruk i krigen mot Russland, melder Bloomberg.

Forslaget om konfiskering skal de siste ukene ha blitt tatt opp i flere møter mellom Ukraina, dets allierte og Donald Trumps administrasjon. Det er ikke gitt noen indikasjoner fra USAs hold om hvorvidt de er enig med forslaget.

Onsdag hadde Trump møter med både Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022 besluttet G7-landene og EU å fryse russiske eiendeler i utlandet. Frem til nå er det kun overskuddet fra eiendelene som har gått med på å gi Ukraina lån på 50 milliarder dollar, tilsvarende om lag 560 milliarder kroner.

Flere europeiske land har imidlertid satt seg på bakbeina. Blant annet er Tyskland, Luxembourg og Belgia i mot å konfiskere midlene, begrunnet med frykt for dets virkning på den finansielle stabiliteten, samt uløste juridiske problemstillinger.

I tillegg kan de fryste eiendelene brukes som et forhandlingskort overfor Russland, ifølge Bloomberg.

Den europeiske sentralbanken har tidligere varslet om at et beslag av russiske eiendeler kan destabilisere eurosystemet.

Ukrainerne mener et beslag vil komme både USA og Ukraina til fordel. Ettersom Trump har hintet om at Ukraina burde betale for enhver militær støtte fra USA, kan en konfiskering av de russiske midlene være en vinn-vinn-situasjon, ved at de brukes til å kjøpe våpen fra USA til Ukraina.