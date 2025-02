Det Kjell Inge Røkke-dominerte industriselskapet økte sin verdijusterte egenkapital (NAV) fra 57,0 til 58,2 milliarder kroner fra tredje til fjerde kvartal. Sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal 2023, er verdiene likevel redusert: For ett år tilbake ble NAV klokket inn på 63,2 milliarder kroner.

Det hindrer ikke Aker i å øke utbyttebetalingene – for 2025 estimert til 53 kroner per aksje.

I 2024 ble 51 kroner utbetalt per aksje, summert til 3,8 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke eier rundt 68 prosent av Aker, og fikk dermed utbetalt mer enn 2,5 milliarder av denne potten.

I 2024 ble mer enn 32 milliarder kroner utbetalt fra porteføljeselskapene i Aker-konsernet – Aker BP, Aker Solutions, Aker BioMarine, Solstad Maritime og AMSC.

Det seneste året har kursutviklingen for Aker-aksjen imidlertid vært flat. Noen minutter etter åpning på Oslo Børs fredag, var aksjen opp 0,67 prosent til nøyaktig 600 kroner.

Kraftig resultatforbedring

Aker rapporterer om en solid likviditetsreserve på 8,4 milliarder kroner, og ingen gjeld til forfall hverken i år eller neste år.

Ebitda for fjerde kvartal rapporteres til minus 95 millioner kroner, mot minus 106 millioner i tilsvarende kvartal i 2023. Kvartalet endte med et overskudd på 4,9 milliarder kroner før skatt, mot 584 millioner for ett år siden.

For hele 2024 summerte profitten seg til 9,2 milliarder kroner før skatt. 2023 endte til sammenligning med et underskudd på 1,0 milliard.

– Aldri opplevd maken

Tradisjonen tro vedlegger Aker et aksjonærbrev fra konsernsjef Øyvind Eriksen. Den sindige Aker-lederen går nærmest så langt han kan i å være sjokkert over verdens gang.

BEKYMRET: Konsernsjef Øyvind Eriksen, her under NHO-konferansen i fjor. Foto: Lars Brænden Schram

«Gjennom mine 16 år som leder i Aker, har jeg aldri opplevd et mer urolig og fragmentert markedslandskap. Nasjonal sikkerhet, energisikkerhet og lønnsomhet, samt økonomisk og teknologisk konkurransekraft, står i bresjen. På samme tid påvirkes styrebeslutningene av offentlige anskuelser, følelser og rotfestede oppfatninger», heter det i brevet.

Eriksen er skeptisk til USAs nye linje etter at Donald Trump ble president.

«I løpet av de seneste 30 årene har Norge blomstret i en stadig mer globalisert verden, noe som også har kommet Aker til gode. Vi har satt pris på en viss grad av uavhengighet. Nå er det en ny tidsalder. Vi bevitner et skift mot proteksjonisme og et transaksjonsmessig syn på handel og industriell utvikling. Mens tiden med frihandel og globalisering med enkel tilgang til markeder, mennesker, kapital og teknologi i praksis kan være over, må denne nye konteksten utfordre oss til å både tilpasse oss og styrke vår kapasitet til å gripe nye muligheter», fortsetter konsernsjefen.