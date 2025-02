ENRX leverte i fjerde kvartal inntekter på 46,0 millioner euro, tilsvarende en topplinjevekst på 10 prosent fra samme periode året før. Driftsresultatet steg fra 3,3 til 5,3 millioner euro.

For hele fjoråret kom inntektene inn på 165,4 millioner euro og driftsresultatet på 11,5 millioner euro, begge deler ny rekord.

Milliardgevinst i Volue

I Volue ble inntektene 444 millioner, opp fra 413 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. SaaS-inntektene steg 45 prosent til 157 millioner kroner. Driftresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, gikk fra 63 til 107 millioner kroner for selskapet Arendals Fossekompani og oppkjøpsfondene Advent International og Generation Investment Management tok av børs i kvartalet.

Samtidig tok Arendals Fossekompani sin eierandel ned fra 60 til 40 prosent, og sikret seg en finansiell gevinst på 3,3 milliarder kroner.

I Tekna falt inntektene fra 11,4 til 9,6 millioner dollar, mens underskuddet på EBITDA-nivå gikk fra 0,5 til 1,4 millioner canadiske dollar.

Spår nedtur for vannkraft

I AFK Vannkraft kom inntektene inn på 96 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, ned fra 117 millioner kroner i samme periode året før. Kraftproduksjonen steg fra 126,4 til 148,5 GWh, men oppgangen ble motvirket av at prisene i NO2-regionen falt fra 70 til 53,5 euro pr. MWh. Driftsresultatet falt fra 87 til 65 millioner kroner.

Fremover venter Arendals Fossekompani at inntekter og driftsresultat vil falle for AFK Vannkraft fra 2024 til 2025. Eksklusive AFK Vannkraft guides det industrielle investeringsselskapets 2025-inntekter og driftsresultat til å være på linje med fjoråret.

Arendals Fossekompani vil betale ut 1,00 kroner pr. aksje i utbytte for kvartalet, i tråd med den kvartalsvise utbyttepolitikken. Fra og med andre kvartal 2025 vil konsernet derimot gå over til å annonsere utbyttene på årlig basis, «for å legge til rette for bedre langsiktig kapitalplanlegging.»