Svakere enn ventet for Hydro

– Til tross for utfordrende markedsforhold nedstrøms leverer Hydro solide resultater, og fortsetter å jobbe videre med selskapets ambisjoner for fortsatt vekst og planer for avkarbonisering. Vi er på vei inn i et år med økende geopolitisk uforutsigbarhet, men ved å fortsette forbedringsarbeidet vil Hydro kunne jobbe videre med vår strategi mot 2030 og redusere utslippene våre, samtidig som vi gir en attraktiv avkastning til aksjonærene, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 55 057 46 754 Driftsresultat 6 375 −2 256 Resultat før skatt 3 928 −2 516 Resultat etter skatt 1.782 −2 771

Hydro hadde 55,0 milliarder kroner i inntekter i fjerde kvartal, opp fra 46,8 milliarder kroner i samme kvartal året før. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 7,7 milliarder, mot 3,7 milliarder ett år tidligere.

Ifølge estimater innhentet av Hydro, var det ventet en justert ebitda på 8,3 milliarder kroner i kvartalet.

Rekord i Brasil

Som Finansavisen skrev tidligere denne uken, endte forretningsområdet Bauxite & Alumina opp med et rekordresultat, drevet av prisøkning på alumina. Justert ebitda i Bauxite & Alumina endte på 5 milliarder kroner, som var litt høyere enn forventningene på 4,9 milliarder.

«Som følge av bekymringer knyttet til bauksittleveranser fra Guinea, nådde Platts aluminaindeks (PAX) et rekordhøyt nivå med 805 USD per tonn tidlig i desember, før den ble korrigert ned til 672 USD per tonn innen utgangen av kvartalet,» står det i kvartalsrapporten.



Hydro genererte 1,7 milliarder kroner i fri kontantstrøm i løpet av fjerde kvartal, og justert RoaCE for 2024 ble 8,5 prosent.