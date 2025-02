Resultathopp for Tomra

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Tomra hadde rekordhøye inntekter i fjerde kvartal. Omsetningen steg i perioden med 12 prosent til 398 millioner euro.

Ifølge TDN Direkt hadde analytikerne på forhånd ventet en omsetning på 380 millioner.

Justert EBITA endte på 78 millioner euro, opp fra 53 millioner i samme periode året før. Analytikerne hadde forventninger om en justert EBITA på 69 millioner, ifølge estimater innhentet av Tomra.

Tomra (Mill. euro) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 398,0 354,0 Driftsresultat 68,0 15,0 Resultat før skatt 66,0 11,0 Resultat etter skatt 51,0 9,0



– Jeg er stolt over å kunne presentere et rekordsterkt kvartal for Tomra, i et kvartal med høy aktivitet i forkant av lanseringen av et pantesystem i Østerrike. Det har ført til at forretningsområdet Collection leverte et resultat som overgikk våre forventninger, samtidig som også vår Recycling-virksomhet leverer et rekordkvartal, kommenterer konsernsjef Tove Andersen i Tomra.

Øker utbyttet

Tomras ordrereserve i kvartalet økte også. I Recycling steg den med 9 prosent til 107 millioner euro. I forretningsområdet Food var ordreinngangen på 85 millioner euro, og det gjør fjerde kvartal til fjorårets beste, selv om det var ned 10 prosent fra samme kvartal året før.

Foods ordrereserve var ved utgangen av kvartalet på 108 millioner euro, noe som er en oppgang på 6 prosent.

«Denne divisjonen gjeninnhenter seg sakte fra et svakt marked,» skriver Tomra i kvartalsrapporten.

Tomras bruttomarginen økte med 2 prosentpoeng til 46 prosent i fjerde kvartal. Kontantstrøm fra driften var på 83 millioner euro, sammenlignet med 113 millioner i fjerde kvartal 2023.

Styret foreslår et utbytte på 2,15 kroner pr. aksje for 2024, noe som er en økning på 10 prosent fra 2023-utbyttet som var på 1,95 kroner.