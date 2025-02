Tomra knuste høye forventninger

– Jeg er stolt over å kunne presentere et rekordsterkt kvartal, kommenterte Tomra-sjef Tove Andersen i innledningen til fjerdekvartalsrapporten.

Det er lett å forstå den uttalelsen når man ser fredagens markedsreaksjon. Kort tid etter at Oslo Børs åpnet var Tomra-aksjen opp over 12 prosent til 188,70 kroner. Kursoppgangen det seneste året er nå over 90 prosent.

– Tomra hadde guidet et rekordsterkt fjerde kvartal både når det gjelder topplinjen og marginer. Så viser det seg at de gjør det enda bedre enn det de guidet på tredjekvartalspresentasjonen for tre måneder siden, sier Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt.

Hun viser spesielt til at Tomra-ledelsen hadde guidet en nedgang i pantesegmentet fra et rekordsterk fjerde kvartal i 2023 til fjerde kvartal 2024, mens fasiten ble en omsetningsvekst fra 198 millioner euro til 203 millioner.

– Dette var spesielt pantesegmentet som overrasket positivt denne gangen, selv om også forretningsområdene Recycling og Food gjorde det bedre enn ventet. Veksten innen pant ble først og fremst drevet av Østerrike, som introduserte pant i 2023/2024, sier Hartvedt.

Lite nytt

Tomra hadde inntekter på på 398 millioner euro i kvartalet, mot 354 millioner ett år tidligere. Driftsresultatet (ebita) endte på 78 millioner euro, som var en oppgang fra 54 millioner. På forhånd var det ventet en ebita på 69 millioner euro, ifølge estimater Tomra hadde hentet inn selv.

Tomra (Mill. euro) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 398 354 Driftsresultat 68 15 Resultat før skatt 66 11 Resultat etter skatt 51 9

Pante- og resirkuleringsselskapet har i alle år vært priset ekstremt høyt, og blir i enkelte ganger sammenlignet med Magnificent Seven»-selskapene; Nvidia, Tesla, Facebook-eier Meta Platforms, Apple, Amazon og Google-eier Alphabet.

I år er det ventet at selskapet skal levere et resultat pr. aksje (EPS) på 5,13 kroner, ifølge Bloombergs estimater. Det er opp fra 0,32 euro, eller 3,73 kroner i 2024. Med en aksjekurs godt over 180 kroner, prises Tomra til rundt 36 ganger neste års inntjening.

– Det var et sterkt fjerde kvartal, men selskapet kom ikke med noe spesielt nytt om hvordan 2025 blir. Guidingen er derfor helt nøytral, sier Hartvedt.

BRA KVARTAL: Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Tomra-kursen ligger i dag langt over analytikernes gjennomsnittlige kursmål, som ifølge Bloomberg er på 167 kroner.