Clarksons-analytiker Eva Viken Christensen hever kursmålet på Aker Carbon Capture fra 8,8 til 9,0 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen i en analyse kalt «Yes, good things come to those who wait».

Etter ti måneders usikkerhet rundt bruken av midlene fra SLB-transaksjonen, har selskapet annonsert et ekstraordinært utbytte på 3,5 milliarder kroner (5,8 kroner pr. aksje). Dette har bidratt til en kursoppgang på 20 prosent, drevet av både risikojustering og dekning av short-posisjoner. Utbyttet utgjør 75 prosent av selskapets kontantbeholdning, mens de resterende 1,1 milliarder kronene samt en 20 prosent eierandel i SLB Capturi JV forblir i selskapet.

Analysefakta Aksje: Aker Carbon Capture

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 9,0 (8,8)

Analytikeren peker også på mulige fremtidige utbetalinger knyttet til prestasjonsbaserte honorarer, samt verdien av selskapets salgsopsjon på JV-andelen.

Christensen understreker at det gjenværende kontantnivået på 1,1 milliarder kroner fremstår som høyt, særlig gitt tidligere signaler om begrensede økonomiske forpliktelser knyttet til SLB Capturi. Med sentrale prosjekter som Twence og Brevik i ferd med å fullføres, bør garantibehovet reduseres, og det er uklart hvorfor ACC fortsatt holder så mye kontanter.

Selv om utbyttebeslutningen har gitt mer klarhet og positivt sentiment, gjenstår det fortsatt usikkerhet rundt selskapets gjenværende eiendeler. Analytikeren ser fortsatt en mulig aksje-for-aksje-fusjon med Aker Horizons som et sannsynlig scenario fremover.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.